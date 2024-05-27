哈爾濱市民準備出發：直航機票價親民

中評社香港5月27日電／大公報報導，“個人游”新增八個內地城市，當地居民今天起可透過“個人旅遊簽注”訪港。有哈爾濱市民計劃暑假訪港，形容香港行驚喜不斷，還沒出發，就收到了一連串喜訊，包括哈爾濱飛香港的航班6月2日開通、香港旅發局向新增“個人游”城市旅客發放優惠券等；有蘭州市民則計劃來港參觀“多啦A夢”主題展。



哈爾濱市民王先生從小看香港電影長大，曾多次到香港旅遊，他計劃今天辦理往來港澳“個人旅遊簽注”，在暑假期間帶兒子到港。他已經在網上查了大澳漁村、南丫島景區的攻略。



王先生表示，6月2日，哈爾濱飛香港的航班將開通，而且在網上查詢，前期往返票價還很親民，最讓人意想不到的是，香港旅發局將向旅客發放每人200港元的優惠券，到時候用它品嘗香港的小吃美食。



蘭州市民：想看多啦A夢



“開通個人游後，特別方便帶孩子假期去往香港，可以說走就走，而且現在蘭州到香港還開通了直航，方便極了！”蘭州市民黃小姐在得知5月27日開放蘭州赴港“個人游”後，就一直很關注香港旅遊方面的資訊。上高中的女兒非常喜歡“多啦A夢”，得知香港將於7月舉辦大型“多啦A夢”主題展，計劃趁假期帶她去香港參觀。



蘭州市民賈女士一直都想到港旅遊。她說，香港提供了從奢侈品到日常商品的廣泛選擇。香港的美食文化也具吸引力，從街頭小吃到米芝蓮星級餐廳，可以滿足不同口味和預算的需求。



據蘭州鐵路國際旅行社公司蘭州旅遊分公司的相關負責人介紹，蘭州市民對來港澳需求不小。今年4月，蘭鐵國旅就開行一趟“港珠澳”旅遊專列，600多名遊客搭乘。4月15日，蘭州至香港的直飛航班也正式復航，每周一和周五常態化服務。