人工智能面試需加強規範

（圖源：新華網） 中評社北京5月27日電／據經濟日報報導，新一輪求職季，“人工智能＋面試”（AI面試）變得越來越普遍。作為科技發展的產物，AI面試在招聘中替代了初篩階段的很多重復性工作，確實為不少用人單位帶來便利。然而，AI面試暴露出的一些不規範問題也不容忽視。



一方面，隱私洩露是AI面試面臨的主要風險。AI面試會通過錄像分析，對應聘者的表現進行深度評估，但錄像的保存和使用也給應聘者的隱私帶來了潛在威脅。另一方面，AI面試在評判應聘者時可能存在算法偏見和歧視。目前的AI面試算法和標準很難完全反映人類行為的複雜性和多樣性，求職者的性別、年齡、籍貫等個人特徵也可能影響AI的評估結果，或將加劇職場歧視現象。



從技術層面來看，AI面試系統需要不斷完善，提升精準度和專業性，真正做到科學評估人才，選拔出合適的候選人。AI面試在追求精準評估的同時，還應謹防過度采集個人信息，避免數據洩露，盡可能保護好個人隱私。



企業要適度合理使用AI面試。雖然AI面試能在很大程度上滿足企業降本增效的需求。然而招聘是為了尋找到企業需要的人才，而不僅是追求節約成本。因此，企業在採用AI面試時，應充分考慮其局限性，結合傳統招聘方式，綜合評估應聘者的能力與潛力，確保為企業挑選出真正適合的人才。



相關部門應重視AI面試的風險，採取有效的措施加以規範。尤其應密切關注AI面試算法，確保其符合相關法律法規的要求。對於利用算法實施勞動違法行為的個體或組織，職能部門應堅決予以查處。通過建立健全監管機制，確保AI面試算法的公正性和準確性，防止技術濫用。



（來源：經濟日報）