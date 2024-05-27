﻿印度游樂園大火35死　幸存者跳樓逃生

印度一個游樂園25日發生火災，造成嚴重傷亡。（圖源：美聯社） 中評社北京5月27日電／據大公報報導，印度西部古吉拉特邦一座游樂園25日突發火災，造成至少35人死亡，其中包括12名兒童。初步調查顯示，起火原因是電線短路。警方稱，游樂園業主並未獲得消防部門批准便開門營業。印度媒體披露，消防部門直至起火兩小時後才接獲報案，此時火勢已難以控制。同日，印度德里一家嬰兒護理中心也發生致命火災，7名嬰兒喪生。美聯社指出，印度建築商經常無視相關法律和安全規範，將削減成本置於保障安全之上，而地方政府對此熟視無睹。



當地時間25日下午，印度古吉拉特邦拉傑果德市一座游樂園發生火災，已造成至少35人死亡，包括12名兒童，另有3人受傷住院。由於火災發生在周末，游樂園內擠滿歡度假期的家庭，失火區域約有300人，其中大部分為未成年人。印度媒體稱，消防部門直至起火兩小時後才接獲報案，加上游樂園建築的鐵皮屋頂坍塌和高溫天氣影響，救援難度很大。



由古吉拉特邦政府組建的5人特別調查組25日深夜抵達拉傑果德市，對事件進行調查，並將在72小時內提交報告。初步調查顯示，起火原因是電線短路。游樂園的電力負荷很高，線路過熱，電線無法承受，導致短路和火災。調查人員還發現，游樂園內儲存了約2000升柴油用於發電機運行，約1500升汽油用於遊戲賽車，這些易燃品被點燃後，火勢迅速蔓延，整座游樂園幾分鐘之內就被火焰吞沒。亦有報導稱，火災可能由游樂園內一個棚屋進行的焊接作業引起。



遺體被燒焦 難辨認身份



美聯社稱，起火的游樂園共有兩層，一樓是接待區，二樓有保齡球、遊戲賽車、蹦床等娛樂項目。當地警方透露，游樂園業主索蘭吉並未獲得消防部門批准便開門營業。儘管他購置了一些滅火器，並且正在安裝水基滅火系統，但顯然不足以應對25日的火災。警方已逮捕索蘭吉和游樂園經理，他們面臨過失致人死亡的指控。據報導，共有10名涉案人員被捕。



一名死裡逃生的遊客說，他當時坐在一樓，後方的木合板突然起火，人們驚慌奔逃，工作人員嘗試用滅火器滅火，但杯水車薪。另一名在二樓打保齡球的遊客說，兩名工作人員衝過來告訴大家一樓起火，催促大家逃生，然後就自己逃跑了。遊客們慌不擇路，嘗試從後門離開，但未成功，最終踢開鐵皮墻跳樓逃生。印度媒體稱，游樂園出入口狹窄，影響遊客逃生速度。



退役軍官辛格的侄子在火海中喪生，他為認領屍體等待了數小時，但被告知遺體面目全非，只能通過鑒定DNA確認身份。醫生建議辛格和其他遇難者親屬先回家，因為DNA鑒定工作可能要花費48小時。

