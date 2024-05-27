日本央行行長稱將重新錨定通脹預期

（圖源：國是直通車） 中評社北京5月27日電／據彭博社，5月27日消息，日本央行行長植田和男稱，日本央行將謹慎採取行動將通脹預期錨定在2%。植田和男在日本央行年度國際會議上發表講話稱，與全球其他央行相比，日本央行面臨的一些挑戰是獨有的，尤為困難。



（來源：光明網）