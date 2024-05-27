網評：供需兩端發力促文旅消費

中評社北京5月27日電／來源：經濟日報 作者：原 野

最近一個時期，一系列文旅產業支持政策相繼出台：國家發展改革委發布的《產業結構調整指導目錄（2024年本）》將文化創意產品開發、智慧旅遊等文旅產業新業態列入鼓勵類；國務院辦公廳印發的《關於釋放旅遊消費潛力推動旅遊業高質量發展的若干措施》旨在豐富優質旅遊供給；《文化和旅遊部關於推動在線旅遊市場高質量發展的意見》旨在通過實施常態化監管保障旅遊者合法權益……政策的有力推動及落實，促進了我國文旅消費供需兩端發力，並不斷提質擴容。



改革開放特別是黨的十八大以來，我國旅遊發展駛入快車道，形成全球最大國內旅遊市場，成為國際旅遊最大客源國和主要目的地，旅遊業從小到大、由弱漸強，日益成為新興的戰略性支柱產業和具有顯著時代特徵的民生產業、幸福產業，成功走出了一條獨具特色的中國旅遊發展之路。進入新時代，文旅新業態日趨豐富，文旅產品品質提升；文旅消費市場規模不斷擴大，消費結構持續優化。文化體驗游、研學知識游、紅色教育游等新業態正成為引領產業發展的新常態，對國民經濟的帶動作用逐步凸顯。



不過，文旅消費仍然存在一些需要解決的問題。比如，相關政策落實不到位、效果還不夠明顯；面對多元化需求，優質文旅產品和服務供需有不平衡的情況；文旅項目內容同質化嚴重，文化內涵挖掘不足，缺乏有效市場營銷策略；等等。基於此，要堅持守正創新、提質增效、融合發展，盡快補齊文旅消費供給短板，多角度推動文旅產業高質量發展。



政府要下好“先手棋”，強化政策統籌，優化文旅產業布局。加大對文旅產業基礎設施的政策和資金支持力度，把交通基礎設施、旅遊服務設施作為助推全域旅遊發展躍上新台階的重要抓手。積極推進文旅產業標準化建設，為文旅高水平融合提供質量支撐和標準引領，有效滿足人民群眾更高的文旅消費需求。出台有利於文旅產業發展的稅收政策，鼓勵企業投資，持續激發文旅產業發展內生動力。增強對文旅人才的培養和引進，提升相關政策的精準性、針對性和有效性，保障政策執行效力，確保政策落地見效。



鼓勵更多社會主體參與相關產業的協同發展，做強做大文旅“蛋糕”。先進的科學技術為文旅產業注入強勁動能，要加快虛擬現實、人工智能、雲計算、物聯網等技術手段與文旅產業深度融合，推動文旅產業智能化、數字化轉型升級，為遊客提供個性化、定制化、精品化的產品和服務。要通過產業的有機融合，拓寬文旅產業發展空間，推動文旅與工業、農業等領域跨界融合。探索“文旅＋”多業態融合發展新模式，重點培育近山親水、賽事、演藝、夜間、沉浸式體驗等消費新場景。創新配置釋放文旅產業的優勢潛力，充分整合和創新運用文旅資源，著力打通文旅上下游關聯產業鏈，延伸“文旅＋”產業鏈，突出特色創新供給，營造專屬的文旅標簽，提升文旅產業核心競爭力和經濟效益。

