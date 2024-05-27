網評：讓視障人群便捷使用互聯網

中評社北京5月27日電／來源：光明日報 作者；孫 萍

登錄銀行賬號，總被要求進行人臉識別，對准鏡頭眨眼方可通過；登錄App，讀屏軟件無法提取有效內容，只能響起“滴滴滴”的噪聲……近日，有媒體關注到視障人群使用互聯網時所遇到的困難，並為解決問題探討相關路徑。



對視障人群來說，穿梭於互聯網世界更像一場冒險，每一次成功的登錄和下單購物都是頗為不易的經歷。中國殘聯數據顯示，我國目前有8500萬殘疾人口，其中視障者人數超過1700萬。在互聯網經濟十分發達的今天，實現數字化強烈依賴人的視覺體驗，而視障人群難以“看見”，時時面臨上網困境和生活挑戰。



與常人一樣，視障人群也有著強烈的互聯網使用需求，包括社交、出行、網購等。在讀屏軟件和周圍人的幫助下，他們往往能夠開始接觸並使用互聯網，但與此同時，他們也遭遇了諸多視覺“關卡”，如找不到正確的按鍵、無法輸入驗證碼等。根據《中國互聯網視障用戶基本情況報告》的統計，66%的視障者認為當下的互聯網信息無障礙“水平一般”，20%的視障者認為“水平不太高”。



過去，我們強調公共空間的無障礙基礎設施建設，如修盲道、去台階、設置盲文按鈕等。但今天，如何普及網絡無障礙意識，讓視障人士充分參與數字化交互和實踐，幫助他們鋪設一條“互聯網盲道”，成為大眾共享數字發展紅利的前提。令人欣慰的是，越來越多的社會組織和企業參與到了“互聯網盲道”的修建中。隨著《信息技術互聯網內容無障礙可訪問性技術要求與測試方法》《互聯網應用適老化及無障礙水平評測體系》等政策文件的落地實施，我國有超370家網站和App已經完成無障礙改造並通過測評。一些現實障礙正在慢慢消除，互聯網生活變得更有溫度、更富人情。



那麼，在“互聯網盲道”的建設過程中，哪些問題值得注意？信息無障礙的“關懷模式”，要傳遞什麼樣的觀念與價值？其中最重要的一點是逐步改掉“想當然”的設計。信息無障礙的設計，核心在於瞭解視障人群的基本使用習慣，設身處地為他們打通使用過程中的堵點、卡點。而“無法感同身受”，往往成為互聯網工程師和設計者的“軟肋”。例如，網頁上的圖片無法朗讀怎麼辦？進行人臉識別時，視障人群無法在鏡頭前眨眼睛怎麼辦？驗證碼的聲音提示是否存在安全隱患？細致入微的“互聯網盲道”設計，往往需要技術人員與視障人群密切互動，需要參與者“蒙上眼睛”，以切身的感受對產品進行測試、反饋、調整，從而發現卡點、疏通堵點。

