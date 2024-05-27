網評：電助力自行車緣何受到海外採購商青睞

中評社北京5月27日電／來源：人民日報 作者：劉家瑋



支持與手機操作系統連接，擁有地圖導航、心率監測等多種功能，這樣的自行車是否很時尚？前不久，在第三十二屆中國國際自行車展覽會上，一輛輛智能化的電助力自行車吸引眾多觀眾駐足，成為海外採購商最青睞的自行車產品之一。



曾經，自行車與手表、縫紉機、收音機並稱為“四大件”，是許多人家中珍貴的物件，“二八大杠”承載了多少年代記憶。如今，自行車這個傳統產業非但沒有過時，還開辟出新賽道，走向國際市場。數據顯示，今年一季度，我國出口自行車整車1099.9萬輛，其中電助力自行車是一大亮點。一些新興國產電助力自行車品牌紛紛建立海外銷售總部與研發中心。出海勢頭強勁，創新活力奔湧，成為我國“兩輪”產業加快轉型升級的生動寫照。



從外形看，電助力自行車與傳統自行車結構相似，但其內部加入了以傳感器為核心的動力系統，還配備電機與鋰電池，在保留騎行樂趣的同時，比普通自行車省力，相較於傳統電動車也更輕便。在一些山林多或坡道多的地方，騎普通自行車會比較吃力，而電助力自行車較好地解決了這一痛點，讓更多人能享受綠色出行的樂趣。正因如此，儘管售價相對較高，海外消費者對電助力自行車的購買熱情依然高漲。就此來看，綠色低碳發展，為傳統產業提供了新機遇。搶占機遇，開辟賽道，才能在激烈的市場競爭中占據優勢、贏得主動。



創新是引領發展和實現“彎道超車”的動力之源。我國自行車產量占據全球市場份額七成以上，但一段時間內，變速器等核心部件“卡脖子”、品牌“多而不強”等問題困擾著自行車產業。在電動、智能賽道上加快創新，成為不少自行車企業尋求“突圍”的發力點。有的打破國外企業壟斷，在力矩傳感器研發上取得突破，成為國際上少數掌握該項技術的企業之一；有的側重人工智能技術，通過內置軟件學習騎行者的騎行習慣，自主調節電機系統輸出以及變速器變速，讓騎行更省力、續航里程更長。牽住自主創新這個“牛鼻子”，在關鍵技術上尋求突破，正是傳統行業企業實現華麗轉身、向產業鏈中高端邁進的關鍵。



在游泳中學會游泳。從服裝、家具、家電等“老三樣”在全球產業變局中站穩腳跟、夯實優勢，到以電動載人汽車、鋰離子蓄電池、太陽能電池為代表的“新三樣”憑借新技術叫響全球，再到國產電助力自行車、取暖設備等受到國際市場青睞，一個個案例無不啟示我們：堅持在開放中發展，在競爭中成長，敢於到國際市場的汪洋大海中去搏擊風浪，才能不斷增強企業競爭力。

