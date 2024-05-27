湯加附近海域發生6.6級地震

中評社北京5月27日電／據新華社報導，努庫阿洛法消息：南太平洋島國湯加附近海域27日發生6.6級地震。目前尚無人員傷亡和財產損失報告。



據美國地質調查局地震信息網消息，地震發生於當地時間27日9時47分（北京時間4時47分），震中位於湯加龐艾東北部約73公里處， 震源深度112.2公里。



湯加居民說，首都努庫阿洛法有震感，政府要求民眾前往地勢較高處避險。



湯加位於環太平洋火山地震帶，因地殼板塊相互碰撞地震頻發。



（來源：新華網）

