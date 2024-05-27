【
大
中
小
】 【
打 印
】
土耳其南部一交通事故致10死39傷
http://www.CRNTT.com
2024-05-27 16:50:21
中評社北京5月27日電／據新華社報導，土耳其內政部長耶爾利卡亞26日說，該國南部梅爾辛省當天發生一起交通事故，造成10人死亡、39人受傷。
耶爾利卡亞當天在社交媒體上說，一輛從迪亞巴克爾省開往伊斯坦布爾省的客運大巴，在梅爾辛省塔爾蘇斯區一條高速公路上發生側翻，並撞上對向駛來的一輛卡車和兩輛小汽車。
據報導，事發時當地下雨，路面濕滑。事故發生後，當地衛生、警察和應急部門派人員前往現場救援，受傷人員被送往附近醫院接受救治。
（來源：新華網）
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
第七屆進博會推介會在土耳其舉行
(2024-05-25 16:28:23)
土耳其國產武器亮相海上軍演
(2024-05-22 10:34:58)
土希領導人同意保持兩國關係發展勢頭
(2024-05-14 16:34:30)
土海軍舉行大規模演習 自殺式無人艇亮相
(2024-05-10 09:25:46)
土停止與以所有貿易，直至加沙獲得充足援助
(2024-05-04 11:33:32)
土耳其總統呼籲盡快實現加沙永久停火
(2024-04-21 10:34:00)
土耳其和埃及呼籲立即採取行動結束中東危機
(2024-04-21 10:23:08)
江西撫州市一路口發生交通事故致1死5傷
(2024-04-15 11:14:10)
土耳其南部纜車事故致1人死亡
(2024-04-14 14:33:47)
土耳其航班因炸彈威脅警報緊急降落羅馬尼亞
(2024-04-13 10:18:58)