土耳其南部一交通事故致10死39傷

中評社北京5月27日電／據新華社報導，土耳其內政部長耶爾利卡亞26日說，該國南部梅爾辛省當天發生一起交通事故，造成10人死亡、39人受傷。



耶爾利卡亞當天在社交媒體上說，一輛從迪亞巴克爾省開往伊斯坦布爾省的客運大巴，在梅爾辛省塔爾蘇斯區一條高速公路上發生側翻，並撞上對向駛來的一輛卡車和兩輛小汽車。



據報導，事發時當地下雨，路面濕滑。事故發生後，當地衛生、警察和應急部門派人員前往現場救援，受傷人員被送往附近醫院接受救治。



（來源：新華網）