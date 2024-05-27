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巴林、埃及、突尼斯、阿聯酋國家元首將訪華
http://www.CRNTT.com   2024-05-27 16:46:51


　　中評社北京5月27日電／據外交部網站報導，外交部發言人華春瑩宣布：

  應國家主席習近平邀請，巴林國王哈馬德、埃及總統塞西、突尼斯總統賽義德、阿聯酋總統穆罕默德將於5月28日至6月1日對中國進行國事訪問並出席中國—阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式。

　　（來源：外交部網站）

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