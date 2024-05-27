韓政府譴責朝鮮通報射星計劃 稱將強硬應對

中評社香港5月27日電／韓聯社報道，南韓政府和軍方27日就朝鮮即將發射第二顆軍事偵察衛星一事表態稱，將進行強硬應對。



南韓外交部表示，南韓朝核外交企劃團團長李埈一當天淩晨與美國國務院對朝高級官員正·樸、日本外務省亞洲大洋洲局局長鯰博行舉行電話會議，就朝鮮通報衛星發射計劃一事商討合作方案。三國對朝代表對朝鮮在韓中日峰會期間宣佈將發射所謂“軍事偵察衛星”的行為予以譴責，並強烈敦促其撤回計劃。



外交部表示，朝鮮所謂的衛星發射嚴重違反禁止利用彈道導彈技術發射任何飛行器的多項聯合國安理會決議，朝方的任何藉口均無法使其正當化。政府將基於緊密的韓美日合作與國際社會攜手，堅決應對朝鮮挑釁。



南韓聯合參謀本部公報室室長李誠俊在例行記者會上表示，朝鮮當天向國際機構通報所謂“軍事偵察衛星”的發射計劃，這是違反安理會決議的挑釁行為，韓軍將採取能夠展現強大能力和意志的措施。



據悉，軍方正考慮在朝鮮發射衛星後憑藉空中戰鬥力進行空空及空地武器轟炸訓練，展現對朝威懾態勢。李誠俊表示，軍方正嚴密監偵朝鮮的相關動向，並已構建防衛態勢，即使朝鮮同時發起偵察衛星和導彈挑釁也能充分應對。



朝鮮當天淩晨向日方通報稱，將於當天至下月4日期間發射攜帶人造衛星的火箭，併為此劃設三處禁航區。按照有關規定，韓朝同屬航行警告區域（NAVAREA）中的XI區，而該區的協調國為日本，該區的成員國需向日本通報海上射擊演習等緊急情況。