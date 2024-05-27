中國旅遊“新”潮湧動

中評社北京5月27日電／據人民日報海外版報導，到鄉村的綠水青山間喝一杯咖啡；在城市街頭參加一場露天音樂會；去微短劇的拍攝地體驗當地的風土人情……旅遊正變得更多元、更好玩，旅遊業與其他產業的融合，對地方經濟發展帶動作用更加凸顯。



年初以來，各地加速旅遊業提質升級，湧現出一批新產品、新業態，為遊客提供新玩法、新體驗，助力旅遊領域培育新質生產力，推動旅遊業高質量發展。“新”已成為中國旅遊業最鮮明的標簽。



“集納式”呈現特色資源



5月20日，東北地區首款高鐵旅遊計次票產品——“沈陽＋丹東＋大連”高鐵旅遊計次票推出，包含“沈陽（南、北）—丹東”“丹東—大連（北）”“大連（北）—沈陽（南、北）”三段行程各1張二等座車票。乘客持高鐵旅遊計次票不限定具體車次，可選擇乘坐任意停靠相應區間的各等級動車組列車二等座。購買產品後，需在30天內（含當天）啟用乘車，30天內未乘車的，產品自動失效並全額退款。據介紹，沈陽、丹東、大連三地之間日均開行動車組列車94對，運輸旅客約11萬人（次），三地年接待遊客量接近3億人（次）。此次高鐵旅遊計次票的推出，可帶動客源跨市域快速流動，激活沈陽、丹東、大連三地旅遊產業潛力，增進沿線經濟交流和人員往來。



此外，由內蒙古自治區呼和浩特站前往鄂爾多斯達拉特西站的“沙漠研學專列”、“坐著火車游新疆·天山號”高品質特色旅遊專列等近日開行，為遊客參與“鐵路＋旅遊”提供新選擇，推動旅遊業持續升溫。



進入夏季以來，全國多地著手迎接暑期旅遊高峰，推出種類豐富的旅遊產品線路，對當地特色旅遊資源進行“集納式”呈現。



四川省圍繞“清涼天府·安逸四川”主題推出了涵蓋五大主題、十條線路、百味美食、N種特色玩法的“安逸一夏·四川文旅夏季旅遊攻略”，串聯推介夏季精品旅遊資源、產品、場景、玩法等。黑龍江省依托夏季平均氣溫20℃的獨特氣候優勢，圍繞大森林、大濕地、大湖泊、大草原等多樣化生態資源，打造“避暑勝地，清涼龍江”夏季旅遊品牌，設計開發森林康養、休閑避暑、邊境觀光等特色旅遊產品。貴州省近日舉辦“津津有味 多彩黔程——2024‘多彩貴州’夏季文旅推廣暨招商（天津）推介會”，並推介“邂逅地球綠寶石”“激情貴州超燃綻放”等精品線路。

