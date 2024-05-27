重慶壯大新質生產力觀察：老產業發“新芽”

中評社北京5月27日電／據經濟參考報報導，重慶，西部唯一直轄市，我國重要的製造業基地。



近期，記者走進重慶市一個個企業車間、研究機構，感受到一股股向“新”提“質”的氣象：發揮自身製造業優勢，促進老產業發“新芽”；牢牢抓住科技創新“牛鼻子”，培育新興產業和未來產業；唱好成渝“雙城記”，促進生產要素高效配置。



揚優勢、補短板，抓當前、謀未來，重慶正加速構建“33618”現代製造業集群體系，培育壯大新質生產力，推動製造業高質量發展，奮力打造新時代西部大開發重要戰略支點。



向“新”促轉型：老產業蓄積新優勢



中央控制室遠程操控、AI視頻智能分析、巡檢機器人實時監控作業情況……在重慶長風化學工業有限公司現代化的廠區，數字化技改帶來了效益和安全的雙提升，很難想象這是一家有近60年歷史的老化工企業。



長風化工過去設備老舊、環境風險較高，轉型勢在必行。該企業相關負責人說，雖然數字化產線建設投入大，但成效更大，助力企業成為國內特種碳醯氯衍生物的重要生產基地。一組數據可以證明：98%的自動化、智能化設備，讓生產效率提升28%、產品不良品率降低50%、運營成本降低24%、能源利用率提升20%。



重慶擁有41個工業大類中的39個，體系完備、基礎較好。但近些年，面對行業新趨勢、新賽道，一些企業存在創新不足、利潤不高、優勢不再等難題。



製造重鎮變“智”造重鎮，推進數字經濟和實體經濟深度融合，成為重慶這個老工業基地實現“老樹結新果”、在傳統產業中發展新質生產力的重要路徑。

