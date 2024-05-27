李強出席第八屆中日韓工商峰會

中評社北京5月27日電／據新華社報導，當地時間5月27日中午，國務院總理李強在首爾與韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄共同出席第八屆中日韓工商峰會並致辭。



李強表示，習近平主席用“親誠惠容”4個字，凝練概括了中國的周邊外交理念。中日韓在地理上一衣帶水，決定了我們應當做和平友愛的近鄰。要以史為鑒、面向未來，順應三國人民安居樂業的意願，努力排除外部干擾，始終和諧相處、和衷共濟。中日韓在經濟上深度融合，決定了我們應當做攜手發展的近鄰。要把彼此視作發展道路上的親密夥伴和重要機遇，不斷發掘三國經濟的優勢互補點、合作增長點，實現更高水平的互利共贏。中日韓在文化上淵源相通，決定了我們應當做心靈契合的近鄰。要用好文化上的共鳴，把它作為促進理解、增進信任、密切合作的催化劑、黏合劑。中方願同韓方、日方攜手努力，持續深化各領域交流合作，不斷促進利益相融、人民相親、命運相連，帶動本地區一體化加速推進，進一步開創和平穩定、發展繁榮的新局面。



李強表示，廣大企業家在推動中日韓經貿及各領域交流合作中都發揮著重要作用。希望大家把握經濟全球化大勢，深化產業協作，不斷提升互聯互通水平和要素配置效率，用好中國國際供應鏈促進博覽會平台，做產業鏈供應鏈穩定的維護者。把握世界科技革命和產業變革大勢，加強聯合研發、協同攻關，共同推動技術進步和產業競爭力提升，做深化創新合作的推動者。把握人類文明交融發展大勢，充分發揮橋梁紐帶作用，積極支持民間交往，做拓展人文交流的促進者。



韓、日領導人表示，韓日中三國經貿合作取得巨大成果，有力促進了全球經濟發展。三國政府和工商界應當齊心協力，進一步深化三國經貿合作，促進青年等人文交流，增進區域投資合作，通過“韓日中＋X”加強與“全球南方”國家合作，共同應對氣候變化等全球性問題，為推動三國和全球經濟發展作出積極貢獻。



三國工商界和政府代表約240人出席峰會。



吳政隆出席上述活動。



（來源：新華網）