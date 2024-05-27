哥倫比亞西南部武裝組織發生衝突

中評社北京5月27日電／據新華社報導，當地時間26日，兩個武裝組織在哥倫比亞西南部的卡克塔省發生衝突，造成至少10人死亡，其中包括兩名未成年人。



卡克塔省省長路易斯向當地媒體披露了這一消息，表示喪生的兩名未成年人來自農民家庭，剛剛被武裝分子強征入夥。



發生衝突的兩派分別是“中央參謀部”和“馬克塔利亞第二軍”，目的是爭奪地盤。原最大反政府武裝“哥倫比亞革命武裝力量”2016年與哥政府簽署和平協議，但其中部分成員反對歸降，成立了上述兩個武裝組織。



（來源：新華網）