新研究：人類或曾把狐狸作為寵物飼養

中評社北京5月27日電／據新華社報導，一個國際研究團隊在阿根廷發現，大約1500年前人類與一種已經滅絕的狐狸關係密切，很可能曾把狐狸當做寵物飼養。



由來自英國、阿根廷和德國的研究人員組成的團隊在阿根廷北部巴塔哥尼亞地區一處距今大約1500年的墓地發現，一只狐狸葬在一個人身旁，分析顯示它的飲食與人類相似。研究人員認為，這表明“這兩個物種之間的關係很親近”。



研究團隊近期在英國《皇家學會開放科學》雜誌上發表論文說，他們用古代DNA分析、形態學檢查和穩定同位素分析發現，這只狐狸並不是先前認定的偽狐屬動物，而是一種已經滅絕的南美胡狼屬品種“Dusicyon avus”。雖然研究人員指出它們不一定是“寵物”，但有證據顯示墓地裡的狐狸和人之間存在“密切關係”。



研究人員推測，這只狐狸體重大約15公斤，這一物種可能由於氣候變化、失去栖息地而滅絕。



研究通訊作者之一、英國牛津大學動物考古學博士奧費莉·勒布拉瑟爾接受媒體採訪時說，墓中的狐狸骨架近乎完整，表明這只狐狸是被有意埋葬的；其飲食與葬在現場的人類相似，都攝取了豐富的植物，這與野生狐狸以肉食為主不同，應該是人吃什麼狐狸就吃什麼，因此推測狐狸與當時的狩獵采集社會有著密切的關係。



（來源：新華網）

