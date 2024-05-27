香港文學館開館促進文學傳承和發展

中評社北京5月27日電／據新華社報導，香港文學館27日在灣仔茂蘿街7號舉行開館儀式。香港特區行政長官李家超表示，期待香港文學館成為促進文學傳承和發展、加強文學創作和互動的一個重要平台。



當日，香港文學館的開館展“萬物有文 文裡尋花”揭幕。展覽以植物為主題，通過呈現多位作家曾書寫過的花、草、樹、木，將文學與本地自然景觀相結合，讓觀眾感受香港文學豐富的滋養。



李家超通過視頻致辭表示，希望香港文學館能夠發揮好橋梁角色，將香港、內地和海外的文學界人士、文學研究者、文學愛好者以及廣大市民連接在一起，讓香港文學走向更廣闊的天地。



記者看到，香港文學館內設有常設展覽廳，展出數位南來作家的手跡遺物；還設有兒童閱讀室，採用全息投影的方式為參觀兒童講故事、介紹香港文學。



香港文學館館長潘耀明致辭表示，香港文學館將通過文學的媒介傳播香港文化，使更多人瞭解香港的社會嬗變和歷史經驗，有助於建立公眾對香港文化的認同。



“我們期望香港文學館的成立能夠向市民及遊客展示香港文學的豐富面貌和文化底蘊，讓中華文化不斷發揚光大。”香港賽馬會副主席廖長江致辭表示。



據介紹，香港文學館未來會在保存文學遺產、促進文學與跨界藝術交流、推動本地文學發展和國際交流、培訓文學青少年等方面發揮重要作用。



中國作家協會副主席李敬澤出席開幕禮致辭時說，香港文學館可以吸引熱愛文學的人們到此，在字裡行間聆聽香港的“小城故事”，感受文學前輩的家國情懷。



據悉，為慶祝開館，香港文學館還將同期舉辦系列文化講座，向公眾推廣香港文學的獨特魅力與價值。當日，內地作家、茅盾文學獎得主劉震雲在香港都會大學賽馬會校園主講“文學的底色是哲學”。



（來源：新華網）