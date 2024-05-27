4月份全國規模以上工業企業利潤由降轉增

中評社北京5月27日電／據新華社報導，國家統計局27日發布的數據顯示，4月份，全國規模以上工業企業利潤由3月份同比下降3.5%轉為增長4%，增速回升7.5個百分點，企業當月利潤明顯改善。



統計數據顯示，1至4月份，規上工業企業利潤同比增長4.3%，增速與1至3月份持平，繼續保持平穩增長。



工業企業營收增長加快。前4個月，規上工業企業營業收入同比增長2.6%，增速比1至3月份加快0.3個百分點。從當月看，4月份規上工業企業營業收入由3月份同比下降1.2%轉為增長3.3%，增速回升4.5個百分點，回升幅度較大，有力帶動企業盈利改善。



超七成行業利潤實現增長。前4個月，在41個工業大類行業中，有31個行業利潤同比增長，占75.6%，行業增長面比1至3月份擴大7.3個百分點。



裝備製造業持續發揮支撐作用，消費品製造業利潤增長加快。1至4月份，裝備製造業利潤同比增長16.3%，增速高於全部規上工業12個百分點，拉動規上工業利潤增長4.7個百分點，是貢獻最大的行業板塊。前4個月，消費品製造業利潤同比增長12%，增速比1至3月份加快1.1個百分點，其中4月份當月利潤增長15.9%，回升態勢明顯，持續助推規上工業利潤改善。



“總體看，1至4月份規上工業企業利潤平穩恢復，但也要看到，國內有效需求仍然不足，外部環境依然複雜嚴峻，工業企業效益恢復基礎仍需鞏固。”國家統計局工業司統計師於衛寧表示，下階段，要堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，靠前發力有效落實已經確定的宏觀政策，加快發展新質生產力，促進產業提質升級，著力擴大有效需求，助力企業紓困解難，鞏固增強工業經濟回升向好態勢，不斷推動工業經濟高質量發展。



（來源：新華網）

