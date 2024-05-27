新華社文章：賴清德當局謀“獨”挑釁必受嚴懲

中評社北京5月27日電／新華社發表廈門大學台灣研究院教授、副院長季燁的署名文章指出，5月20日，台灣地區領導人賴清德發表就職講話，赤裸裸宣揚“兩國論”，宣揚“倚外謀獨”“以武謀獨”，揭開了其“台獨工作者”的政治底色，釋放了謀“獨”挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號。賴清德當局如果執意在“台獨”的末路上狂奔，繼續勾連外部勢力鋌而走險，把台灣同胞推向兵兇戰危的險境，勢必受到歷史的審判和法律的嚴懲。



賴清德的就職講話徹底暴露了他的謀“獨”本性。為競選台灣地區領導人，賴清德一度拋出“和平保台”的口號取代“抗中保台”，試圖打著“和平”的幌子瞞天過海。但是，正如他自己所言，他是“主張台灣獨立的政治工作者”，“不管擔任哪個職務都不會改變”。在此次講話中，賴清德通篇以“中國”指代大陸，30多次將台灣以“國家”自居，公開宣揚“中華民國台灣是一個主權獨立的國家”“中華民國與中華人民共和國互不隸屬”以及“中華民國台灣的未來，由兩千三百萬人民共同決定”。甫一上台就赤裸裸地主張“兩國論”，暴露“台獨”本性，足見賴清德掌權後的狂妄自大。



賴清德的就職講話全面交代了他的謀“獨”議程。在政治方面，他聲稱大陸對台“文攻武嚇”，渲染大陸“武力犯台”“威脅滲透”，試圖煽動民粹“反中抗中”。在經濟方面，他強調“經濟安全”，謀求“佈局全球，行銷全世界”，融入“全球民主供應鏈”，推動兩岸經濟“脫鉤斷鏈”。在意識形態方面，他鼓吹“世界民主鏈”“民主共同體”，推動“價值外交”，企圖以“民主”的幌子對抗統一的大勢。在對外關係方面，他聲稱“台灣是世界的台灣”，自詡“台灣位居‘第一島鏈’的戰略位置”，凸顯其在配合外部勢力“以台制華”方面的殘存價值。上述林林總總，更見賴清德推動“台獨”之急不可耐。



賴清德的就職講話是一份充滿欺騙和謊言的“台獨自白”。他聲稱將秉持“四個堅持”，“維持現狀”，實際上是要頑固堅持“台獨”立場，維持“中華民國台灣是一個主權獨立的國家”的所謂“現狀”。他聲稱“和平是唯一的選項”，卻妄言與西方反華勢力形成“和平共同體”，“發揮威懾力量”，“靠實力達到和平”。他試探兩岸重啟觀光交流、學位生赴台就學等議題，卻刻意附加“對等、尊嚴”的前提，絕口不提至今仍單方面緊鎖兩岸交流大門的正是民進黨當局自身。他口口聲聲“依據中華民國憲政體制”，卻把大陸人民視為“外國人”，以扭曲憲制性規定的方式佐證自己的“互不隸屬論”。

