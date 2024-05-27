世界衞生大會拒絕涉台提案　外交部回應

中評社北京5月27日電／外交部發言人27日就第77屆世界衞生大會拒絕涉台提案發表談話。全文如下：



5月27日，第77屆世界衞生大會總務委員會和全會分別做出決定，明確拒絕將個別國家提出的所謂“邀請台灣以觀察員身份參加世衞大會”的提案列入大會議程。這是世衞大會連續第8年拒絕所謂涉台提案。中方在世衞大會涉台問題上的立場得到國際社會的廣泛理解和支持，百餘國通過專門致函世衞組織總幹事等方式明確支持中方立場。這充分說明，一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨，不容任何挑戰。



中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉。在符合一個中國原則的前提下，台灣地區的醫療衞生專家可以參與世衞組織的相關技術會議。過去一年，中國台灣共有21批24人次提出參加世衞組織技術活動的申請，中央政府均予以批准。台灣地區設有《國際衞生條例》聯絡點，能夠及時獲取和通報突發衞生事件信息。台灣地區參與世衞組織技術領域溝通合作渠道是充分和暢通的，根本不存在所謂“國際防疫體系缺口”。相較于少數國家鼓噪助台參與世衞大會的政治操弄，中央政府的妥善安排和切實行動對台灣同胞民生福祉才是真正有意義和真心誠意的。



我們再次正告民進黨當局，國際社會堅持一個中國原則的基本格局不可撼動，中國統一的大勢不可逆轉。“台獨”與台灣同胞利益背道而馳，“倚外謀獨”絕無出路。中方也敦促個別國家，停止歪曲挑戰聯大第2758號決議，停止虛化掏空一個中國原則，停止將衞生問題政治化，停止借台灣問題干涉中國內政，搞“以台制華”注定以失敗告終。