快評：中日韓關係重啟　台灣無視世局在變

中評社快評／總理李強27日在韓國首爾出席中日韓領導人會議時指出，今年是中日韓合作機制建立25周年。我們今天的會議是四年多來的第一次，既是一個重啟，也是一個新的開始。



在中日韓領導人會議之前分別舉行的中韓、中日雙邊會晤中，韓國總統尹錫悅與日本首相岸田文雄都就台灣問題向中方重申承諾。尹錫悅表示，韓方堅持一個中國原則，這一立場沒有改變，將一如既往堅定致力於發展韓中關係。岸田文雄表示，日方在台灣問題上堅持1972年《日中聯合聲明》所確定的立場，這一點絲毫沒有改變。



中日韓領導人會議時隔四年五個月首次舉行，意義重大。中日韓關係重啟，從一個側面反映韓國、日本在近年追隨美國的政策、吃盡“苦頭”後，開始對華尋求新的平衡謀取利益。韓國、日本此一轉向，勢將帶動地緣政治格局出現新的變化。



韓國、日本希望對華尋求新的平衡，謀取利益，在台灣問題上必須更小心避免觸碰中方紅線，必須儘力、真心拒絕配合美國打“台灣牌”。中日韓關係重啟之前，歐洲一些國家也已開始重新走近中國，甚至向中國靠攏。



國際政治的變化，特別是中日韓關係重啟，對台灣而言，意味著周邊環境越來越不利，處境將更困難。新上台的“賴政府”不思如何應對，卻忙於繼續“倚美抗中”、忙於操弄朝野惡鬥，繼續沉浸在“台獨”幻想中。“賴政府”治下的台灣將有怎樣的前途命運，相信很多人心中有數。