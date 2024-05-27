巴以屢談屢崩停火難，這次呢？

中評社北京5月27日電／新華社報導，以色列消息人士日前告訴記者，以方將於本周與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）重啟談判。但以方攻勢並未因談判在即而有所減弱，以軍26日空襲加沙地帶一處難民營，造成至少40人死亡。



巴以雙方關於加沙停火已開展多輪談判，始終沒有太大進展，而且雙方立場差距很大，矛盾難以調和。一邊談判在即，一邊火力未減，這次雙方能解決那些老問題嗎？



談判前 空襲忙



巴勒斯坦加沙地帶衞生部門27日發表聲明說，以色列軍隊26日晚轟炸加沙地帶南部城市拉法一處難民營，造成45人死亡、249人受傷。據巴勒斯坦通訊社報導，該難民營內有大量無家可歸者，轟炸引起大面積火災。巴勒斯坦紅新月會發表聲明說，大量人員被困火災現場，救援人員難以抵達。



以色列國防軍26日晚發表聲明確認其對拉法發動了襲擊，稱以軍襲擊目標是一處屬於哈馬斯的“大院”。聲明說，以軍注意到襲擊和引發的火災“傷害”到一些平民的報導，這一事件正在調查中。



以色列消息人士告訴新華社記者，以方將就埃及和卡塔爾的新提議與哈馬斯重啟談判。自去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，以色列與哈馬斯已進行多輪談判，但自去年11月達成短暫停火並換取部分被扣押人員獲釋之後再無新進展。本月初，以色列和哈馬斯最新一輪停火談判破裂，雙方在多個核心議題上僵持。以色列不顧國際社會普遍反對執意推進在加沙地帶的軍事行動，造成當地人道主義狀況持續惡化。



新一輪談判在即，雙方卻並未削減進攻火力。就在26日，以色列中部多個城市遭到來自加沙地帶的火箭彈襲擊，哈馬斯下屬武裝派別卡桑旅宣佈對襲擊負責。按美聯社說法，這似乎是今年以來以色列首次遭到來自加沙地帶的火箭彈襲擊。



以色列區域外交政策研究所所長尼姆羅德·戈倫對新華社記者說，哈馬斯此舉意在證明自身軍事實力以實現威懾效果。

