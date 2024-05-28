農業共興：2024京台美麗鄉村論壇舉辦

2024京台美麗鄉村論壇現場。（來源：主辦方供圖） 中評社北京5月28日電（助理記者 李澤璇）5月27日，以“農”墨重彩 “興”韵京台為主題的2024年京台美麗鄉村論壇開幕式和主論壇活動在北京市大興區成功舉辦。本屆論壇旨在深入拓展京台農業、文旅領域交流，進一步宣傳北京市農文旅產業特有品牌，共同助力美麗鄉村建設高質量發展。



開幕式上，出席活動的領導和嘉賓分別致辭，肯定了往屆京台美麗鄉村論壇取得的成果，表達了對持續推進兩岸農業合作交流的期待和美好願景。台灣大學名譽教授、前台灣農業部門主任委員陳保基表示，農業是兩岸最早開展的合作項目，他非常樂見美麗鄉村論壇卓有成效，希望未來能夠繼續發展“環境友善”的農業，葆有鄉村之美。北京市台辦主任霍光峰在致辭中也提到，京台美麗鄉村論壇已成為兩岸農業產業交流的重要品牌，通過深入交流合作實現互學互鑒、成果共享是兩岸人民共同的期盼。



開幕式上還展示了2023年論壇取得的成果——台灣實踐大學設計團隊為大興區西瓜、蔬菜、金把黃梨等農產品做的外包裝創意設計。學生們登上舞台講解創作思路並贈送設計樣品，引發現場兩岸青年們的熱烈討論。



在全場嘉賓的掌聲與歡呼聲中，北京市大興區種苗產業協會與高雄市智慧農業科技發展協會簽訂了種苗育苗技術及科技農業發展備忘錄，台灣一心回鄉農業科技集團與北京四季陽坤農業發展有限公司簽訂了2024種苗培育合作協議及未來五年戰略合作夥伴協議書。



隨後，台灣相關單位參與並共同發起的北京市大興區種苗協會成立啟動儀式將開幕式推向高潮。隨著兩岸農業領域專家學者共同印上手印，北京市大興區種苗協會正式宣布成立，2024京台美麗鄉村論壇系列活動也正式開啟。

