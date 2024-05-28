暫緩垃圾收費　市民紛紛點讚！

圖：5月27日下午，2024港澳山東周開幕式暨魯港合作交流會在香港舉行。＼新華社 中評社北京5月28日電／據大公報報導，本港垃圾收費計劃因準備不足、回收配套有待完善，過去一段時間引起社會各方廣泛議。政府昨日宣布，考慮市民對實施垃圾收費存在很大保留等原因，決定暫緩8月1日實施垃圾收費，並將推行一系列工作，包括未來一年會加大回收配套、加強公眾教育和宣傳、公屋戶免費派指定袋半年等，明年中向立法會匯報政府工作進度，研究優化計劃。政府強調仍有其他方法，確保不會“垃圾圍城”。



市民紛紛表示，政府重視問題，順應民意，值得點讚；有物管公司建議，繼續加強教育，做好回收配套“落地”；零售及餐飲業界相信，消除因垃圾收費引起的顧慮後，業界可以全力拚經濟、拚發展。



兩度押後的垃圾收費計劃，經過兩個月“先行先試”，政府最終宣布暫緩。政務司副司長卓永興昨日在立法會相關委員會解釋，基於六大因素決定暫緩，並且不設新的推行日期，原因包括：不同調研顯示市民對垃圾收費有很大保留、社會回收文化根基不足、回收設施覆蓋仍然有限、法例訂明的收費方式給人錯覺以為政府為增加收入、法例令前線清潔員工作量和壓力大增，加上經濟復甦不如預期，因此決定暫緩實施。



卓永興承認，要改變700多萬市民的習慣，不可急於一時，處理減廢回收需按部就班，屬於長期工程，政府將會在2025年中，向立法會相關事務委員會匯報工作進度、市民對減少固體廢物的參與程度，以及政府的看法。



未來一年加大回收配套



政府暫緩實施垃圾收費，同時宣布未來一年，加大回收配套，採取多項措施包括：一年內在全港公共屋邨、大型私人屋苑，增加廚餘回收設施數量一倍，並增設一百個廚餘回收流動點，又在100個垃圾收集站設廚餘收集點；現時在各區的“綠在區區”回收場所，將延長營業時間，收集點也由200個增至800個，並研究電子積分可兌換購物券。



另外，下月一日起的六個月內，將向公屋住戶，每月免費派發20個指定袋；私人屋苑物管業界若承諾做好回收分類，並簽署《減廢回收約章》，也可獲免費指定袋。



環境及生態局局長謝展寰表示，政府重視減少固體廢物的初心從來沒有改變，將會繼續努力在社會推動減少廢物及分類回收，“先行先試”計劃提供很多有用資料，過往幾個月的討論，不少市民實踐廢物分類及回收廚餘，過往幾個月的工作沒有白費。

社會需要時間瞭解適應



香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，餐飲業界支持環保，但指定袋政策，只著眼於“收費”，並未真正達到源頭減廢的效果，實際操作上，商戶或因此要使用更多膠袋，但產生的廚餘及垃圾，卻在未有完善的回收設施，實際操作上導致“錢就用多了，卻不能增加回收量”。他形容，政府暫緩垃圾收費，業界終於可以舒一口氣，可以消除疑慮，有更多條件做好生意，全力拚經濟拚發展。



香港房屋經理學會會長鄭玉琴表示，垃圾收費措施影響全香港市民，社會各界需要充分時間瞭解、準備及適應，欲速則不達，足夠的宣傳教育與回收配套，能夠提升公眾支持度，條件成熟才全面實施垃圾收費會更加暢順。