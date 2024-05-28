中評社北京5月28日電／網評：特朗普再當選能對世界產生多大影響？



來源：大公報 作者：宋魯鄭



隨著美國大選的臨近，世界都在為特朗普重新執政作準備。此前，歐亞集團早就把美國大選視為2024年頭號全球風險。特朗普如果當選，對世界的衝擊可以從三個方面進行分析。



第一，特朗普的商人性格。商人的特點無非是交易性、務實性、利益至上，對價值觀這種務虛的事情毫無興趣。



這也是為什麼他任期四年內全球沒有發生任何戰爭，這和拜登時期歐洲和中東都發生衝突截然不同。拜登一上任就聲明支持烏克蘭加入北約，高強度刺激俄羅斯。後來他任內還發生眾議院議長佩洛西竄訪台灣這樣刺激兩岸緊張局勢的空前惡性事件。類似這樣的事情特朗普是不會做，而且如果有人做，他也會阻止。他也根本不在乎手段是否符合政黨政治文明規則。比如他就曾在佩洛西抵達機場出訪前，以三軍司令的身份取消她乘坐的軍機。拜登如果也這樣做了，就能避免兩岸局勢緊張。



第二，美國公開的制度化層面。



制度化層面主要是指美國總統可以直接決定的事情。比如對外打貿易戰、退出國際組織和國際條約、推出新的外交政策。



根據特朗普第一任期的表現，應該會：再次退出巴黎氣候協定、退出世界衞生組織、退出聯合國人權組織、聯合國教科文組織等。這些都是他任內退出拜登執政後又重新加入的組織。凸顯美國的單邊主義。此外，拜登新組建的國際組織，如AUKUS、QUAD四方安全對話機制、印太經濟框架（IPEF），特朗普退出或終止的可能性也很大。



烏克蘭或被美“犧牲”

