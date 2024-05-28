廣西東興，越南果商在售賣榴蓮。 新華社記者 胡星宇攝 中評社北京5月28日電／據人民日報海外版報導，磋商洽談、採購簽約……隨著允許進口的大門拉開，中外進出口商正緊鑼密鼓籌備著，助力新滋味早日抵達中國。



根據海關總署近期發布的消息，符合條件的荷蘭豬肉、塞爾維亞李子幹和鮮食藍莓、匈牙利鮮食櫻桃等已相繼獲准輸華，中國農食產品進口再度擴圍。這對當地供應商企業來說，意味著終於有機會走入中國市場。



從德國鮮食蘋果、奧地利乳品、比利時甜椒到匈牙利櫻桃、塞爾維亞藍莓、荷蘭豬肉，全球新滋味正加速奔向中國餐桌。



聞風而動，企業搶占市場先機



“我們有出色的生產商”“種植面積擴大，生產水平提高”“藍莓質量非常高”……塞爾維亞藍莓獲准輸華的消息公布沒多久，綠地全球商品貿易港集團就收到了當地供應商發來的推介材料。雙方有著高度默契：盡早完成採購交易。



5月8日，海關總署發布公告，即日起，允許符合相關要求的塞爾維亞鮮食藍莓進口。每年6月是塞爾維亞新鮮藍莓上市季，對許多生產商來說，這份公告來得“正是時候”。



“塞爾維亞是歐洲最大的藍莓生產國之一，每年藍莓季從6月開始，比其他歐洲國家早了至少2周。”塞爾維亞工商會駐華代表處主任耶萊娜·斯特凡諾維奇告訴記者，由於技術力量的提升，塞爾維亞藍莓產業增長可觀，目前藍莓已出口到荷蘭、俄羅斯、德國、波蘭和英國等20多個國家，出口金額每年也有不錯的增長。而進入中國市場，是塞爾維亞藍莓產業的新機遇。



新的出口季即將來臨，不少企業已經準備好大幹一場。“技術升級提升了生產的方方面面。”耶萊娜說，近年來，塞爾維亞在現代化的冷藏設施和配送中心建設上有大量投資，農業企業的生產能力擴大，這也為產品出口到中國打下基礎。



一批反應靈敏的企業正搶抓機遇。“眼下，塞爾維亞藍莓季就要到了，我們正與2家塞爾維亞水果出口企業開展貿易磋商，計劃6月底完成首單鮮食藍莓進口。”綠地全球商品貿易港集團總經理薛迎傑告訴記者，該集團首單採購規模近1500萬元，全年總體採購規模有望達到2.5億元。

