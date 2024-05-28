用“北斗”種田的新農人

張宸在調試差分基準站。 苑立偉攝（人民視覺） 中評社北京5月28日電／據人民日報報導，河北省滄縣興濟鎮趙莊子村南邊的晾曬場上，無人駕駛的拖拉機按照設定好的路線，拖拽著播種機前行，引得旁邊來研學的小學生們發出由衷贊嘆。



“這台拖拉機上安裝了北斗導航輔助駕駛設備，就像拖拉機的‘智慧大腦’，幫助我們實現田間的無人作業。”正在給孩子們介紹的這名90後新農人張宸，是滄縣鑫翰農機專業合作社的負責人。



2013年，21歲的張宸從河北農業大學畢業後便回到家鄉，來到父親創立的鑫翰種植專業合作社工作，成為一名新農人。這一幹，就是11年。



從小在鹽碱地長大，張宸對土地有著特別的感情，可追夢之路並不易。大學畢業後的第一年，她雄心勃勃，準備大幹一場，購置了播種機、旋耕機、收割機等10餘台大型農業機械設備。為了實現規模化種植，張宸挨家挨戶上門做工作，請農戶流轉土地。



“連著走了三四十戶，結果衹有三四戶同意。”磨破嘴皮子也不好使，張宸只好以高於市場的價格來流轉土地。



全程機械化作業、精細化管理下，2014年旱碱麥夏收時成效顯現——平均每畝地節約水、肥、人工等成本20至30元，增收50斤。



實實在在的收益擺在面前，鄉親們服氣了。第二年，流轉租金降了，主動找到張宸要流轉土地的村民卻多了。還有一些村民，提出想把自家田地委托給她進行管理。張宸萌發了發展土地托管的想法。