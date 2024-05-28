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以埃士兵在拉法口岸發生交火
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2024-05-28 11:17:17
中評社北京5月28日電／據央視新聞報導，這是5月27日在以色列與加沙邊境以方一側拍攝的以軍部隊。
以色列士兵和埃及士兵27日在加沙地帶與埃及接壤的拉法口岸發生交火，一名埃及士兵被打死。
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