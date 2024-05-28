【
大
中
小
】 【
打 印
】
斯洛伐克總理菲佐身體狀況好轉
http://www.CRNTT.com
2024-05-28 11:16:33
中評社北京5月28日電／據央視新聞報導，當地時間5月27日，斯洛伐克政府和醫院表示，總理菲佐的身體狀況正在好轉。
位於斯洛伐克班斯卡－比斯特裡察市的羅斯福大學醫院當天在社交媒體上稱，根據檢查結果，醫療委員會會議確認，總理的健康狀況正在逐步改善。斯洛伐克政府隨後對上述消息予以確認，但並未透露更多細節。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
韓國瑜指派江啟臣率團赴瑞士爭取入WHA
(2024-05-22 18:23:04)
斯洛伐克總理菲佐已脫離生命危險
(2024-05-20 18:05:36)
斯洛伐克總理術後意識清醒 病情仍然嚴重
(2024-05-19 17:33:00)
俄烏衝突考驗捷斯關係：說好的“永恒” 難料
(2024-04-12 10:40:41)
佩列格裡尼贏得斯洛伐克總統選舉
(2024-04-08 18:09:29)
佩列格里尼贏得斯洛伐克總統選舉
(2024-04-07 09:57:37)
斯洛伐克總理：反對烏克蘭加入北約
(2024-01-21 14:50:02)
斯洛伐克總理反對限制匈牙利在歐盟權利
(2024-01-17 09:33:04)
斯洛伐克與北約未就對烏軍事援助達成一致
(2023-12-16 09:41:20)
斯洛伐克總理：不會向烏克蘭提供武器
(2023-11-25 19:43:55)