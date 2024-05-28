斯洛伐克總理菲佐身體狀況好轉

中評社北京5月28日電／據央視新聞報導，當地時間5月27日，斯洛伐克政府和醫院表示，總理菲佐的身體狀況正在好轉。



位於斯洛伐克班斯卡－比斯特裡察市的羅斯福大學醫院當天在社交媒體上稱，根據檢查結果，醫療委員會會議確認，總理的健康狀況正在逐步改善。斯洛伐克政府隨後對上述消息予以確認，但並未透露更多細節。