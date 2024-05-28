家電“迎新”掀熱潮“辭舊”難題如何解

中評社北京5月28日電／據光明日報報導，近日，北京市民王先生家使用超過10年的舊洗衣機出現了故障，王先生決定購買一台新機，但家裡這台舊機如何處理，讓他犯了愁。經過對比選購，他最後在線下購得了一款洗幹一體機。原本市場參考價8199元的新機，叠加以舊換新活動補貼和洗衣機品牌折扣，再加上舊機抵扣的一部分錢，到手價是5840元，相當於打了7折，王先生對此非常滿意。



連日來，家電以舊換新在各地掀起熱潮。商務部等14部門印發的《推動消費品以舊換新行動方案》提出，“打通廢舊家電回收‘靜脈循環’堵點”“到2027年，廢舊家電回收量較2023年增長30%”。當前，廢舊家電處理面臨哪些難題？全國家電以舊換新政策實施情況如何？未來，如何進一步釋放家電市場消費潛力？記者進行了調查採訪。



廢舊家電何去何從



湖北孫女士家中正在使用的400升雙開門冰箱是2015年裝修時花費4000多元購入的。最近冰箱深夜運行時“嗡嗡”的噪聲越來越響，請了檢修師傅上門維修後，孫女士才知道冰箱的安全使用年限即將到期。



孫女士對比了不同的回收平台，發現估價差別很大：“有一個家電回收平台大號冰箱統一回收價30元，也有的平台能給到100元。我打電話問附近的回收站，說能給150元，但要另付人工搬運費。”不同平台、不同渠道給出的回收價位不一，自行處理又費時費力，孫女士最後決定再凑合使用一段時間。



同樣的情況也曾發生在王先生身上。儘管功能正常，但一台使用5年以上的滾筒洗衣機回收估價僅25元，王先生在二手家電回收平台上搜索發現，二手家電的回收價格大大低於他的心理預期。“由於型號老舊，線下找到的回收師傅要收取幾百元的搬運費才願意上門回收，太不划算了，所以當時只能修修補補繼續用。”王先生話語中滿是無奈。



處理舊家電，王先生和孫女士面臨著共同的顧慮——家電回收價格過低。“現在新款的冰箱比我之前買的高級了很多，分區多、能耗低、樣式美觀，但是當時那麼貴的冰箱現在只能抵扣幾十元，這個價格也太低了。”孫女士說。而這，也正是目前困擾著廣大消費者的普遍問題：舊家電不論新舊程度和功能好壞，往往都以極低的“一口價”回收，不同渠道的回收價有小到幾十元、大到幾百元的差異，但總體而言，過低的回收價大大影響了消費者更換家電的積極性。從小的方面來說，許多有意向更新家電的消費者動力不足，處於觀望狀態；而從大的層面來說，家電以舊換新實現暢通循環仍然面臨諸多堵點難點，制約著家電更新換代效率。

