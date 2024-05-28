中評社北京5月28日電／網評：忽視中國只會錯失機遇



來源：新華每日電訊 作者：韓潔



摩根大通亞太區首席執行官舒爾德·利納特近日表示，中國經濟體量已經大到不能被忽視，投資者“必須在那裡做生意”。在美國頻頻動用加征關稅、出口管制等手段升級遏制打壓中國的當下，全球工商界越來越多地發出了合作呼聲，這充分表明，未來最好的投資機會仍在中國，忽視中國只會錯失機遇。



當前，外部環境充滿不確定性，中國經濟步入增速換擋、轉型升級的關鍵期。儘管西方一些媒體有關“中國經濟見頂論”“外資撤離中國”等唱衰論調不絕於耳，但中國自身發展成績和海外投資者的實際行動足以表明中國發展的巨大潛力和魅力。



這份潛力和魅力，緣於中國經濟持續增長對世界繁榮的重要貢獻——



國家統計局27日發布數據顯示，4月份，中國規模以上工業企業利潤由3月同比下降3.5%轉為增長4%，增速回升7.5個百分點。今年以來，縱然面對諸多挑戰，消費、外貿等多個中國經濟指標持續回升向好。近期，跨國公司高管再掀“訪華熱”也顯示投資者信心增強。



放在全球坐標上觀察，2023年中國國內生產總值超126萬億元，比上年增長5.2%，對世界經濟增長的貢獻率繼續超過30%；中國製造業增加值占全球比重約30%；中國出口全球占比保持約14%的較高水平，是全球140多個國家和地區的主要貿易夥伴……數據有力印證著中國在世界經濟中的分量。