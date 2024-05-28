太原旅客：留港五天料花幾萬元

中評社北京5月28日電／據大公報報導，內地昨日起再開放八個城市赴港澳“個人遊”，新安排實施首日，太原、蘭州及烏魯木齊均有直航班機抵港，有太原居民率先透過“個人遊”簽注赴港自由行，計劃到旺角和尖沙咀等地遊玩，亦有不少當地居民隨團出行，遊港五天料花費數萬元。



有旅遊業界認為長途旅客的留港時間較長，消費力亦較高，建議增加內地旅客免稅額，並預期增加個人遊城市的效應，到七月暑假會發揮到最大。



新增的八個城市全部都是省會級，包括山西省太原市、青海省西寧市、內蒙古自治區呼和浩特市、黑龍江省哈爾濱市、西藏自治區拉薩市、甘肅省蘭州市、寧夏回族自治區銀川市和新疆維吾爾自治區烏魯木齊市。不過，現時衹有太原、蘭州、銀川和烏魯木齊有直飛香港的航班，昨日分別有一班來自太原、蘭州、烏魯木齊的直航抵港，以及一班由呼和浩特出發經轉昆明來港的航班。



大公報記者昨日在機場所見，有部分太原旅客昨日到港自由行，亦有遊客仍是隨團出行。太原旅客張先生首次來港，一直被香港的景色和文化所吸引，開放“個人遊”首日一早就乘搭直航來港遊玩，預計會逗留兩至三天，到旺角和尖沙咀等地遊玩。劉小姐昨日跟團從太原來香港遊玩，她表示今次申請的是團隊簽注，“覺得挺好的，想來看一看”。她表示，跟團花費大約6000元，預計在香港逗留五天，“花費多少錢沒有計劃，花個幾萬塊錢吧”。



業界籲增加內地客免稅額



有旅遊業界認為這些較長途的旅客留港時間較長，消費力亦較高。美麗華集團首席營運總裁陳宗彝表示，應增加內地旅客免稅額，與海南島看齊，只要用數字人民幣，在十萬元以內消費就不當作是徵稅。他認為增加個人遊城市的效應，到七月暑假會發揮到最大。