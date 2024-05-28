期待看大橋　品嘗香港美食

中評社北京5月28日電／據大公報報導，在赴港澳“個人遊”計劃擴展至銀川的首日，市民李君說，“個人遊簽注大大方便了銀川市民去港澳旅遊。我和家人辦理了赴港澳的個人遊簽注，期待去香港看看港珠澳大橋、維多利亞港，品嘗香港美食。”市民石晶表示，“即日辦理赴港澳個人遊簽注極大方便了我們赴港的熱情，旅遊港澳我很喜歡，這次主要是帶媽媽出來散散心，帶她看看港珠澳大橋。”