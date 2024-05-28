博士生：實地考察瞭解香港城規

中評社北京5月28日電／據大公報報導，甘肅蘭州



5月27日，港澳個人旅遊簽注新政在蘭州實施。蘭州大學資源環境學院的博士二年級學生葉露鋒是新政實施首日的申請者之一。葉露鋒表示，他有計劃到香港進一步深造，希望通過此次旅行，加深對香港中文大學和香港城市大學等高校的瞭解。作為一名地理學城市規劃專業的學生，他希望通過實地考察，瞭解香港的城市規劃和生態保護情況，與內陸城市的建設進行比較，親身感受並學習港澳地區的城市發展經驗和規劃理念。