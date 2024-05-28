港澳山東周開幕　魯港深化合作創共贏

圖：5月27日下午，2024港澳山東周開幕式暨魯港合作交流會在香港舉行。＼新華社 中評社北京5月28日電／據大公報報導，5月27日下午，2024港澳山東周開幕式暨魯港合作交流會在香港舉行。活動以“推動高水平合作，共促高質量發展”為主題，共吸引來自魯港兩地600餘名嘉賓參會，約30個重點合作項目現場簽約，總投資達39.3億美元。



全國政協副主席梁振英、山東省委書記林武、香港貿易發展局主席林建岳等出席活動並擔任主禮嘉賓，香港特區行政長官李家超發表視頻致辭。



梁振英：必將結出新的碩果



梁振英致辭時表示，多年來，魯港合作成果豐碩。香港和山東通過山東周平台，深化對接交流、互利共贏，走進第12個年頭，魯港合作站在了新的起點上。香港“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，為進一步深化魯港合作提供了新的機遇。只要我們立足國家所需、發揮雙方所長，深化各領域交流，魯港合作就一定能夠邁上更高水平。相信在雙方共同努力下，魯港合作必將不斷結出新的碩果。



李家超：攜手推動高質量發展



行政長官李家超在視頻致辭時代表特區政府對山東代表團到訪表示歡迎。他說，山東發展基礎堅實，實體經濟、科技創新實力較強。香港特區政府2015年在山東設立駐山東聯絡處，在山東省大力支持下，駐山東聯絡處積極協助當地港人港商參與山東發展，推動魯港兩地優勢互補、互利共贏。長期以來，香港都是山東最大的外資來源地，同時，山東企業也在香港投資不同產業。香港將與山東攜手加強合作，共同為國家發展新質生產力、推動高質量發展注入新動能。



林武：共同打拚更美好明天



林武作主旨演講時說，山東與香港根脈相連、淵源深厚，我們傳承著共同的家國情懷，肩負著共同的重大使命，擁有著共同的合作願景。歡迎香港各界朋友走進山東，品味歷史文化淳厚之“韻”，感受產業發展蓬勃之“勢”，領略擴大開放活力之“足”，共享發展環境生態之“優”。讓我們攜手拓展廣闊市場，攜手培育發展新質生產力，攜手深化經貿合作，攜手推動人文交流，共同打拚出魯港合作更加美好的明天。



今年是“山東周”在香港舉辦的第12年。全國政界常委、香港貿發局主席林建岳表示，活動多年來對推動魯港兩地經濟社會發展，發揮了重要作用。香港貿發局將繼續發揮自身打造的各類優勢平台，助力山東高質量發展。