中評社北京5月28日電／網評：下好經濟棋 盤活大棋局



來源：大公報 作者：馬浩亮



“世事如棋局局新。”隨著近些年全球格局深度調整，東亞秩序也迎來持續變革。時隔四年舉行的中日韓領導人會議，如同中國總理李強所言，“既是一個重啟，也是一個新的開始。”



與四年前相比，新冠疫情、俄烏戰事、巴以局勢的衝擊，疊加霸權主義、單邊主義、保護主義浪潮，加劇了全球的拆解、撕裂、陣營對抗風險。這對處於特殊戰略地緣的東亞，提出了更艱巨的挑戰。要推進世界多極化、經濟全球化，必須有一個合理、穩健的東亞秩序。但其盤整的難度，甚至不亞於中美歐三方博弈。



當前，美國加緊推行“印太戰略”，不斷借販賣安全焦慮，來兜售霸權主義，核心就是遏制打壓中國。去年，美日韓三方峰會首次舉行。透過“美日＋”模式，美國還構建起美日菲、美日澳、菲日印等環環相扣的“小圈子”，強化日本在亞太的“頭馬”角色。美國擔當主軸，而由日本穿針引線。美國極力將日韓綁上遏華戰車，倘若陷入這種“火中取栗”的泥沼，日韓將是最大輸家。兩國對此並非沒有戰略認知。中日韓領導人會議經過三國共同努力而得以重啟，為地區乃至全球都帶來寶貴的暖色。



中方此次就深化三方合作提出五點建議，重點放在經貿互聯互通、科技創新合作等方面，並明確提議“盡早恢復並完成中日韓自貿協定談判”，日韓也予以積極回應。三國作為“搬不走的鄰居”，儘管受到了種種衝擊，但依舊互為最高量級的經貿合作夥伴。從2023年數據看，中國同時是日、韓最大貿易夥伴，日、韓分別是中國第二、三貿易夥伴，日、韓又互為對方的第四大貿易夥伴。所以，經濟是三國合作的“最大公約數”，也是最能實現早收成果的領域。



當前，三國都面臨著經濟增長的壓力，抱團取暖是最優解，自由貿易則是最關鍵的鑰匙。三國已共同加入2022年生效RCEP，而如能摒棄泛政治化、泛安全化、泛意識形態的“心魔執念”，切實降低貿易、技術、金融壁壘，推進中日韓自貿協定實現突破，將極大夯實三國合作基礎，盤活整體關係大局，維護全球產業鏈供應鏈的暢通和韌性。