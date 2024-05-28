港生內地八市實習　千人出發授旗

中評社北京5月28日電／據大公報報導，“百萬青年看祖國──香港學生內地實習千人計劃2024”出發授旗禮昨日在香港陽明山莊舉行，約500名學生及嘉賓出席典禮，預計1500名港生透過計劃到內地多個城市開展各領域實習。



多名參加計劃的學生代表今日與記者分享時，點讚內地便捷的出行及訂餐方式，並希望藉是次實習計劃體驗內地不同城市的先進行業發展及職場文化。亦有同學希望能在內地職場實踐大學所學知識，並感謝計劃讓他們可到內地先進企業鍛煉學習，開闊眼界。



由香港文化藝術發展中心、香港專上學生服務協會等多個社團聯合推動的“香港學生內地實習千人計劃”，至今已舉辦第十一屆，是香港同類活動中規模最大、參與學生最多的項目。作為“百萬青年看祖國”主題活動的重要組成部分，“千人計劃2024”將安排學生分別到北京、上海、廣州、深圳、重慶、合肥、佛山、無錫等地的政府部門、大型國企與民企進行為期約兩個月的工作實踐。



涵蓋金融法律創科等崗位



授旗禮上，計劃總召集人、全國青聯委員王耀瑩致辭表示，今年“千人計劃”會組織比去年更多學生，分赴八個內地城市進行實習，不僅涵蓋黨政機關、央企國企、外企民企等，更包含金融、法律、商業、文旅、創科、運輸基建、生物醫藥、人工智能等不同崗位。除了每周的企業實習，亦會在周末及節假日安排豐富多彩的文化考察及企業參觀活動，以讓同學們深入瞭解國情。



王耀瑩接受記者採訪時還表示，為幫助香港青年快速融入內地生活，便利生活需要，今次計劃還為每位參與實習的學生準備了“大禮包”，包括可享有六個月在內地使用漫遊通話及100GB香港流量的免費優惠，希望同學們可以妥善利用，融入國家發展大局，裝備好自己。



中央政府駐港聯絡辦青年工作部部長張志華致辭時表示，透過到內地實習和交流，香港年輕人不僅可以更好感受祖國的發展，更能從視、學、聽、玩中感受國家的關愛，體會國家一日千里的發展速度。



特區政府民政及青年事務局青年專員陳瑞緯表示，民青局一直積極推展不同的內地交流和實習計劃，希望香港青年人能夠親身體驗祖國，抓住國家發展策略帶來的機遇，幫助他們追夢圓夢。他更期待主辦機構在未來繼續為港青安排更多實習機會，幫助他們認識國家的最新發展，探索神州大地的無限機遇。

