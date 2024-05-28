香港文學舘揭幕　促進文學傳承和發展

中評社北京5月28日電／據大公報報導，文學是一個城市的文化精神支柱和靈魂。作為中國文學的重要組成部分，香港文學有著獨特的魅力。歷經香港作家聯會長達20年的奔走疾呼及特區政府的大力支持，香港文學舘終於在今年正式落成。香港文學舘於昨日上午在灣仔茂蘿街7號舉行開幕典禮，數十位作家、學者和文化界人士齊聚一堂，共同見證這一歷史性時刻，香港文學舘的建立將為香港的文學發展帶來新的機遇和希望。



在昨日的開幕典禮上，行政長官李家超進行視頻致辭，中央政府駐港聯絡辦副主任盧新寧，文化體育及旅遊局局長楊潤雄，市區重建局行政總監韋志成，香港珠海學院署理校長張珍等出席並擔任主禮嘉賓。香港文學舘舘長、香港作家聯會會長潘耀明，中國作家協會副主席李敬澤，香港賽馬會副主席廖長江先後致辭。



讓香港文學走向更廣闊天地



李家超表示，文學是一座城市的文化象徵。香港一直是中外文化交匯的橋樑，擁有獨特的歷史和文化背景，從而孕育出與別不同的香港文學。一代又一代的香港作家，一直以文字創作，寫下無數優秀的文學作品。每一部作品，都讓讀者認識香港不同時期的城市面貌、自然風光、人情趣味、文化風俗，以筆鋒記錄香港的發展故事。李家超特別提及了香港文學舘的選址，灣仔茂蘿街7號是建於1910年代的香港歷史建築，見證社會超過一個世紀的變遷。香港文學舘在這座百年歷史建築成立，介紹香港文學百年發展歷程，別具意義。



李家超表示，特區政府重視弘揚中華文化，提升大眾的文化素養，積極配合國家“十四五”規劃，全力發展香港成為中外文化藝術交流中心。他指出，要推廣香港的文化發展，除了需要政府的推動以外，社會的力量也同樣重要。因此，香港文學舘未來的工作任重道遠。香港文學舘除了讓市民和海內外遊客，近距離欣賞珍貴的舘藏，也會積極舉辦文學傳播、教育培訓、文藝沙龍等活動。李家超表示，有信心香港文學舘能夠發揮好橋樑角色，將香港、內地和海外的文學界人士、文學研究者、文學愛好者，以至廣大市民連接在一起，讓香港文學走向更廣闊的天地。他期待香港文學舘成為促進文學傳承和發展、加強文學創作和互動的一個重要平台。展望未來，李家超期待政、商、民繼續攜手並肩，推出更多不同類型的文化活動，向大眾說好香港的文化故事。