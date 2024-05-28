香港文學館有望成為新文旅打卡地

中評社北京5月28日電／據大公報報導，香港文學舘助理舘長羅光萍：



香港文學舘坐落在茂蘿街7號，這是一個很有文化底蘊的地方，亦是有濃鬱煙火氣的地方。我們希望文學既是陽春白雪，亦可以走進社區，把文學的種子在這裡播下，希望未來的青少年可以在心中盛開“文學之花”。接下來我們還有很多工作要做，出版物、邀請駐舘作家、舉辦文化沙龍等等，希望可以讓這裡成為新的香港文旅打卡地。香港並非文化沙漠，而是有著深厚的文化底蘊。而香港的文化復興之路，亦離不開中華文化的支撐，香港在這其中應該扮演橋樑的角色，連結內地與國際。



中國民間文藝家協會香港分會主席鄭培凱：



20年前，我就參與了香港文學舘的籌建，回首過往，以往香港的文學發展都是個人化，現在香港文學舘終於成立，意義重大，是集中力量做好一件事，有承先啟後的作用。今時今日，香港文學舘初具規模，有了好的基礎便會有好發展，縱使空間不大，但構想和設備是可取的，方向正確，比如用數碼化和新科技，展示香港文學資料和收藏。



香港文學舘顧問林天行：



香港文學舘在這麼多前輩文學家的努力之下終於成立。日後，這裡可以介紹香港文學、內地文學甚至是外國文學，這樣的交流對於香港的年輕人來說意義重大，可以增進對祖國的瞭解。承前啟後，香港的文學家做出不可磨滅的貢獻，他們把百年來香港人不斷奮鬥的“獅子山精神”以文學的形式流傳至今。



香港大學榮譽教授許子東：



期待香港文學舘在若干年之後的發展愈來愈壯大，希望香港文學舘以作家為主體，能有更多作家，特別是年輕作家參與其中，探究文化和文學。作為香港文學舘文化學術及舘藏委員會委員，我建議展覽索性就做成格子間式的展出，復原香港作家的真實寫作環境。



香港浸會大學文學院教授、魯迅文學獎得主葛亮：



作為本地創作者和研究者，榮幸獲委任香港文學舘文化學術及舘藏委員會委員，如此除從我寫作實踐的角度出發，還可以研究者的身份，去深入關注同仁的作品、香港文學的淵源與發展走向，體認本地文學創作的現場。香港是文學和文化的海納百川之地，本地作家與南來作家匯聚在此，形成清晰而可觀的脈絡，如今香港文學舘的成立，意義重大，是實現文化復興不可或缺的組成部分。