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烏茲別克斯坦與普京舉行會談
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2024-05-28 11:17:03
中評社香港5月28日電／烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫27日在首都塔什干與到訪的俄羅斯總統普京舉行會談，雙方就深化發展兩國關係進行磋商。
新華社報導，烏茲別克斯坦總統網站當天發佈消息說，雙方對兩國經貿合作水平不斷提高表示滿意。兩國雙邊貿易額和俄方對烏投資不斷擴大，產業
合作不斷發展，兩國聯合項目總額已達450億美元。
消息說，雙方還就啟動兩國聯合投資平台達成一致，並表示將進一步發展地區間合作。
普京26日晚抵達塔什干對烏茲別克斯坦進行正式訪問。
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