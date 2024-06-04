中評觀察：新疆社會巨變“以疆制華”是妄想

新疆民族團結宣傳標語（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月4日電（記者 李子寧）新疆是我國五個少數民族自治區之一，也是全國陸地面積最大的省級行政區，其地理位置和社會情況有著自身鮮明的特點。1949年新疆實現和平解放，1955年新疆維吾爾自治區成立，和新中國共成長。在黨的領導下，歷經近七十年的發展，新疆經濟社會面貌得到翻天覆地的變化，各項事業都取得了全方位的進步，新疆人民也與全國人民一道實現了從“站起來”到“富起來”再到“強起來”的偉大飛躍。



筆者認為，新疆社會的巨變有以下三個方面：



第一個方面是全地域、各民族的發展。新疆南北距離近1600公里，地域面積遼闊，民族眾多，經濟發展水平和生活水平差異大，但是在政府和群眾共同努力及政策的支持下，從南疆的喀什到北疆的喀納斯，包括維吾爾族、蒙古族在內的各族同胞，都實現了“跨越式的發展”。



就此，筆者有兩個親身體會的例子。一是在南疆的喀什古城，據介紹原先喀什古城居民的生活被概括為“污水靠蒸發，垃圾靠風刮，水管牆上掛，解手爬房頂”，同時由於房屋多以土木、磚木結構為主，加上年久失修，在發生地震對居民的人身安全產生嚴重威脅。因此從2010年起，在多方的支持之下，喀什古城28個片區的危舊房開始進行改造，並且同步完善古城內的基礎建設。而據筆者觀察，改造後的喀什古城將保護和發展相結合，不僅讓古城居民的生活環境得到質的提升，也讓他們能夠依靠古城，發展旅遊業，讓錢包“鼓起來”。



二是位於北疆的禾木鄉，禾木鄉主要聚居著蒙古族和蒙古族“圖瓦人”，筆者曾到訪位於禾木鄉的哈納斯小學。該所學校在政府的大力支持下配備了各項完善的教學設備，為周邊的牧民子女提供了良好的基礎教育服務。另外，禾木鄉的蒙古族同胞們也充分發揮了自身的優勢，在政策幫扶下開展起特色旅遊業，實現了“家門口”就業，生活得到了翻天覆地的變化。