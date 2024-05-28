中國新能源產業強勁　無懼美打壓

比亞迪的小型電動車海鷗，售價僅一萬二千美元，性價比遠勝美國電動車。（大公報） 中評社香港5月28日電／大公報報導，中國新能源產業創新發展強勁，美國媒體驚嘆比亞迪（01211）電動車海鷗的工藝技術、性能質量，可媲比售價高3倍的美國電動車，可見中國汽車具競爭優勢，將設計過時、成本高昂的美國汽車比下去。美國大幅提高對華新能源車進口關稅，暴露其製造業表現不濟，競爭力弱，只能依賴關稅保護傘。



美國一再挑動貿易戰，以所謂產能過剩、公平競爭為借口，實際上透過實施貿易保護主義措施，打壓競爭對手，有違市場經濟原則和國際貿易規則，是赤裸裸的霸凌行為。



事實上，美國新增對價值180億美元的中國進口商品加征1至3倍的關稅，矛頭直接指向近年創新發展勢頭強勁的中國新能源產業，包括電動車、鋰電池及太陽能電池，目的為打擊中國在新能源領域發展的主導地位。



美無理加稅 暴露競爭力疲弱



美國指控中國新能源產能過剩、補貼取得市場份額全屬謊話謬論，事實是中國新能源產業是在技術創新、完備產業鏈及充分市場競爭的基礎之下茁長成長，持續對世界經濟低碳綠色作出貢獻，不存在產能過剩問題，而補貼也不可能培育具競爭力的新能源產業，發展出實力強大的新能源企業。



美國繼對半導體行業補貼數千億美元之後，又對華新能源產業加征關稅，以保護自身產業，完全暴露出製造業的弱項，只能運用茅招，包括加大補貼資助或是加征進口關稅，才能令競爭力不斷下降的美國製造業得以苟延殘喘。據報美國對華新能源產品如電動車關稅稅率由25%提高至100%，將在8月1日實施，市場注視中國可能推出反制措施。

