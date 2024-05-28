恒指V彈218點　中金：有望見二萬二

中評社香港5月28日電／大公報報導，港股昨日“V”彈後愈升愈有，恒指收報18827點，升218點。聯想（00992）升8.8%破頂，報12.04元，藍籌表現最佳。



中金認為港股短期或在目前水平整固，RSI（相對強弱指標）的超買程度以及沽空成交占比已可看到港股已呈現明顯超買，風險溢價回到去年中期底部，而且市場正出現分歧，部分投資者開始獲利離場。但中金強調無風險利率已進一步回落，如10年期美債利率降至4%，有望推動恒指攀升至21000點附近；若今年企業整體盈利能夠實現10%的增長，恒指更有望升至22000或更高水平。



事實上，企業的基本面已見改善，投資者應關注一些“結構性機會”，即是受惠於經濟結構改變的板塊，例如與科技硬件、消費電子、出行、旅遊﻿休閑娛樂產品相關，同時又具備高派息特性的股份可視為主要選擇。



大摩看好騰訊 予“增持”評級



騰訊（00700）昨日亦呈“V”彈，盤中曾跌至低見362.4元，但午後買盤增加，收市時倒升0.4點，報377.4元。大摩昨日將騰訊列入其焦點股名單，該股更是該行現時唯一給予“增持”的重磅股。



該行列出四大利好因素。首先，騰訊旗下的手游《地下城與勇士》於上周二（21日）上線後勢頭強勁，預計首年將貢獻約100億元人民幣的收入。其次，騰訊首季遊戲業務增長理想，並預期第二季增長會加快。再次，騰訊毛利率持續擴張，預期2024財年經調整純利將按年增長達30%。最後是騰訊已重啟股份回購，彌補了南非股東Prosus拋售股份的影響。



香港股票分析師協會副主席郭思治認為，周四（30日）為期指結算日，市況開始出現整固實屬正常情況，但預期恒指在18500點會有一定支持，而且短期整固後將有力再上。他又指，騰訊的業務發展前景良好，近日雖然由高位回落，但只屬升浪中的調整，建議可候370元左右買入，目標看400元。