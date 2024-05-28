內地經濟向好　港出口升11.9%超預期

香港整體出口近年變幅（大公報） 中評社香港5月28日電／大公報報導，受惠買家去庫存情況已近尾聲，上月香港出口貨值按年上升11.9%，表現勝市場預期的7.6%，更是連升兩個月，而首4個月出口亦同樣升11.9%。商會人士指出，上月香港出口內地大升21.3%，輸往美國亦升17.1%，兩大出口市場向好，推動香港整體出口表現理想。然而，今年美國等多國將大選，且俄烏衝突遲遲未停，巴以衝突又再起，均令買家採購較為保守，提醒香港出口商要小心接單。



商會：美大選令外貿不明朗



香港中華出入口商會副秘書長李志峰向大公報表示，據其在內地的創業圈得知，很多製造業尋求出海，因為今年馬上到美國大選年，出口商擔心若特朗普再次上台，對華的政策會更加強硬，故現在加強原材料從中國出口到東南亞，再在東南亞完成組裝後，之後銷往歐美。他並坦言，香港應該抓住機遇，更好發揮在新的貿易格局底下的轉口貿易中心，不要想著只做中間人賺差價，應該善用背靠祖國、聯通世界的優勢，做一番作為。



香港中小企經貿促進會常務副會長黃達勝向大公報表示，數據反映內地經濟不斷向好，香港擁有背靠祖國及“一國兩制”優勢，普遍中小企對前景都審慎偏好，但承認要時刻關注外圍走勢。另有商會人士則說，今年是美國大選年，料將很多對華不友好的措施出台，幸好近年不少廠家已在東盟設廠，有助分散風險。



特區政府發言人表示，今年4月商品出口貨值按年顯著增長。輸往內地及美國出口明顯上升，輸往歐盟出口則下跌。輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。展望未來，若外部需求繼續維持，香港出口表現應會進一步改善，儘管地緣政治緊張局勢和偏緊的金融狀況維持更久會帶來不確定性，特區政府會密切留意情況。



輸往亞洲出口貨值上升15.7%



按地區分類，上月與去年同期相比，香港輸往亞洲整體出口貨值上升15.7%。此地區內，輸往部分主要目的地整體出口貨值錄得升幅，當中馬來西亞升38.4%、泰國升33.2%、越南升22.1%、中國內地升21.3%。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國升17.1%，但輸往荷蘭則跌24.3%，德國亦跌21.5%。