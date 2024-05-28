富權：攻防戰豈止是“五二八”這一天？

中評社香港5月28日電／澳門新華澳報28日發表富權文章：攻防戰豈止是“五二八”這一天？以下為文章內容。



今日是五月二十八日，是台灣地區“立法院”對“國會改革”法案進行表決大戰的最後一天，也是極為關鍵的一天。一方面，國民黨和民眾黨黨團非要在今天完成全部條文的表決，而且也是非要挾議席多數通過全部條文不可，但將會遭遇民進黨黨團的激烈阻擊及可能會實行肢體反抗；另一方面，民進黨暗中或公開發動“經濟民主連合”等親綠民團在“立法院”外集結，表達抗議，一旦失控，可能會有激進的民團青年衝進“立法院”並佔領議場，癱瘓議會，重演十年前“太陽花學運”的一幕，讓剛就職的賴清德及卓榮泰臉上無光。



其實，“國會改革”五法的條文內容是十二年前的民進黨“立委”林佳龍、鄭麗君、尤美女等人提出過的，而且罰則比現在國民黨、民眾黨所提法案更為嚴苛，意圖以此來壓制當時執政的馬英九團隊。現在是民進黨的賴清德、卓榮泰當家，在野黨“以子之矛攻子之盾”，以“拿來主義”的手法，拾起當年民進黨的法案，但卻也留有一定程度的餘地，在罰則方面稍微寬鬆，並要以在野黨的脆弱多數，強度關山表決通過。在五月十七日及五月二十四日兩次院會中，民進黨黨團是發動“肢體衝突”大戰，後是以技術手段阻擾，因而表決進展並不順暢。而今日是院會表決“國會改革”餘下法案條文的最後一個院會，在野黨黨團勢必要全部表決通過，民進黨黨團也必然會極力阻撓。因此，今日的表決大戰，極為關鍵。



本來，按照《立法院職權行使法》等法律規定，“立法院”的會期每年兩次，自行集會。每年二月至五月底及九月至十二月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。“立法院”於停開院會期間，遇有重大事項發生，經“立委”四分之一以上之請求，可以恢復開會。此外，經“總統”的咨請或四分之一“立委”請求，得開臨時會。



但《立法院職權行使法》又規定，新任“行政院長”應於就職後兩周內，向“立法院”提出施政方針的報告，並於報告日前三日將書面報告印送全體“立委”。為此，“立法院長”韓國瑜於本月十六日主持朝野黨團協商，會中決議將在本月三十一日邀請“行政院長”卓榮泰進行施政方針報告，並因此而協商決定本次會期延會到七月十六日。



基於此，“立法院”就必須在五月三十一日之前全部完成“國會改革”五法的表決，以便清空時間對“行政院”進行總質詢。而今日是五月三十一日之前的最後一個“立法院”院會的法定日期，這就是“國會改革”法案必須在今日內全部完成表決程序的原因。



國民黨黨團為了力拚“國會改革”法案三讀過關，從昨日下午就開始在議場大門前輪值，守住議場大門，一切是為了確保接下來議事順利進行，藍營反守為攻，簽署了自治條款，要朝野坐好，按表決卡。並為了應對綠營可能的祭出拖延戰術，藍營也沙盤推演，擔心對方丟擲物品，國民黨備妥護具，包括雨衣、棒球裝備以及攔截網，要全面防守。

