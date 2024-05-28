亞洲投資論壇揭幕　3000金融領袖聚香江

Karen Hizon（右）分析亞洲家族辦公室機遇。旁為瑞銀投資銀行香港策略師陳立志。（大公報） 中評社香港5月28日電／大公報報導，香港國際金融中心地位受到國際巨頭支持，瑞銀選擇昨日在港舉行亞洲投資論壇（AIC），吸引全球28個市場的3000位代表參與，創下歷史新高。席間討論及對於備受關注的家族辦公室，瑞銀投資銀行亞太區策略師Karen Hizon認為，家族辦公室對亞洲市場尤為重要。MSCI亞太（除日本）指數追蹤的公司中約有三分之一為家族企業，其中過半數將在五年內面臨繼承問題。這將影響大約1萬億美元（折合約78萬億港元）的自由流通市值，占該指數的18%。



瑞銀：亞洲家族企業盈利能力佳



Karen Hizon稱，亞洲的家族企業較其他企業有更優越的盈利能力，但換任對企業股價有著顯著影響。據瑞銀分析，換任後的兩年股價均有下跌。但通常第三年會開始出現逆轉。



是項論壇主要嘉賓均屬重量級人士，包括：諾貝爾經濟學獎得主羅默（Paul Romer）、印度儲備銀行前行長拉詹（Raghuram G. Rajan）及美國前國務卿克里（John Kerry）等，一眾巨頭聚集香港，顯示各界對香港國際金融中心的肯定和認可。



瑞銀集團亞太區總裁許健洲表示，希望通過是次論壇更清楚地瞭解歷史的經驗啟示，並更好地展望未來。論壇旨在探討將影響亞洲及其他地區投資機遇的結構性趨勢。



1998年亞洲金融危機後，瑞信首次舉辦亞洲投資論壇，被公認為亞洲領先的投資峰會，其後瑞銀收購瑞信，並決定延續這項一年一度的盛事。今屆論壇重點關注生成式人工智能（Gen AI）對經濟、政策及社會的影響。財經事務及庫務局局長許正宇、港交所（00388）行政總裁陳翊庭，分享他們對大灣區機遇的見解。