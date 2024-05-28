中國未來十年新增保費兩萬億

中國新增保費在2025年至2034年間將達到2560億美元，市場潛力巨大。（大公報） 中評社香港5月28日電／大公報報導，瑞士再保險（Swiss Re）旗下瑞再研究院昨日發表研究報告，預計發達市場將在未來十年產生約61%的新增保費，單從中國市場產生的新增保費便占17%，在2025年至2034年間將增加2560億美元（近2萬億港元），中國保險市場潛力巨大。



預測壽險儲蓄增長率達7%



瑞士再保險壽險與健康險再保險亞太區（除中國外）負責人任曉薇預期，印度未來壽險儲蓄增長率最高，達到9.5%，其次是中國內地的7%，中國香港的6.2%及新加坡的5.8%。



許多內地客戶選擇到港購買保險。任曉薇說，內地與香港儲蓄保單存在息差，持續推動內地客戶來港投保。去年疫後內地訪客業務重啟，投保保單人數未及疫前，但客戶平均保單金額偏高，一年過後趨勢依然，內地客戶保單銷售仍保持在高位。她又表示，內地客戶開始到新加坡買保險，不過銷售金額遠不及香港的水平，畢竟香港代理與內地客戶有關係網絡。



瑞士再保險首席經濟學家安仁禮（Jerome Jean Haegeli）表示，隨著消費者轉向購買能夠實現更高退休收入的人壽儲蓄產品，未來十年全球保險儲蓄型保費將增加1.5萬億美元，到2034年增長至4萬億美元。相較之下，在2010至2019年的低利率十年期間，全球壽險保費僅增加3000億美元。



全球退休儲蓄缺口828萬億



研究院預計，全球八大壽險市場，包括美國、英國、德國及日本的保險公司營運業績，將在2022年至2027年間增長超過60%，投資收益上升40%。壽險產品的增長將成為縮窄退休儲蓄缺口的重要機制，研究院估計六大發達經濟體，以及中國和印度在2022年的退休儲蓄缺口106萬億美元（近828萬億港元）。



研究院預料，發達市場將在未來十年產生約61%的新增保費，即9000億美元，新興市場將產生39%（5780億美元），單從中國市場產生的新增保費便占17%，在2025年至2034年間將增加2560億美元。



另外，瑞再研究所亞太地區首席經濟學家朱日平表示，目前內地壽險存在負利差問題，投資收益率高於高息期間的保證回報，對於保險企業而言，這是巨大而持續的挑戰。他建議內險企可以借鑒日本的經驗，加入更多外國證券及加強風險管理。