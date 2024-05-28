中日韓人士：期待三國加強合作實現互利共贏

（圖片來源：新華社） 中評社北京5月28日電／據人民網首爾5月28日報導，第八屆中日韓工商峰會27日在首爾成功舉辦。三國工商界和政府代表約240人出席峰會。



中國國際貿易促進委員會（下稱“貿促會”）會長任鴻斌在峰會開幕式發表致辭。他表示，今年是中日韓合作啟動25周年，也是中日韓工商峰會創辦15周年。在三國政商界共同努力下，中日韓合作已成為東亞地區機制化程度最高、覆蓋領域最廣、內涵最豐富的多邊合作架構，工商峰會成為三國工商界深化務實合作的重要平台。



任鴻斌就中日韓工商合作提出三點建議。一是深化產業合作，推動互利共贏發展，歡迎日韓企業積極參加第二屆中國國際供應鏈促進博覽會；二是強化商事法律服務，為三國企業合作保駕護航，願與日韓機構加強商事法律咨詢、糾紛解決、知識產權等領域合作；三是推動重啟中日韓自貿協定談判，推進東亞經濟一體化進程，為三國企業和人民帶來更多實實在在的好處。



韓國大韓商工會議所會長崔泰源表示，三國工商界代表久別重逢。大家在面臨包括國際貿易環境變化等共同問題時，應齊心協力，釋放智慧，共同應對。他在強調三國合作必要性時表示，“獨行快，眾行遠”，希望三國以相互尊重和理解為基礎，進行長久合作。