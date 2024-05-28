零距離感受大郵輪裡的大智造、大市場

5月26日拍攝的國產大型郵輪“愛達·魔都號”。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月28日電／據新華社上海5月26日報導，零件數量相當於C919大飛機的5倍、“復興號”高鐵列車的13倍，特色餐館、藝術走廊等生活娛樂區域面積超過4萬平方米……26日，記者走進中國自主建造、自主運營的首艘國產大型郵輪——“愛達·魔都號”，零距離感受“大國重器”的魅力。



郵輪產業被譽為“漂浮在黃金水道上的黃金產業”，具有產業鏈長、帶動性強、覆蓋面廣、國際化程度高等特點。例如“愛達·魔都號”就有海內外1000多家廠商參與其中。



據中船郵輪總經理劉輝介紹，“愛達·魔都號”總噸位13.55萬噸，長323.6米、寬37.2米、高72.2米，船上有客房2125間，可容納5246名乘客。自2023年11月交付、2024年元旦完成商業首航以來，運營34個航次，接待近15萬名乘客。



“愛達·魔都號”的完工交付和首航成功，全面驗證、全線貫通了郵輪設計建造到自主運營的產業鏈體系，中國大型郵輪建造實現了“從0到1”的歷史性跨越。這不僅使中國成為全球第五個具備大型郵輪設計建造能力的國家，也使中國成為擁有完整的大型郵輪自主運營能力的國家。



“愛達·魔都號”見證了很多乘客的重要人生節點。比如，有9對“50後”夫婦，從天南海北趕來相聚並取了個組合名叫“久愛達人”；還有一些乘客在這艘郵輪上舉行婚禮，慶祝生日、結婚紀念日……



一路向“新”而行。今年4月20日，國產大型郵輪“2號船”進入中國船舶集團上海外高橋造船有限公司的2號船塢，開始總裝搭載，這標誌著國產大型郵輪工程開始朝著構建批量化設計建造能力的方向邁進。

