李強出席第九次中日韓領導人會議

當地時間5月27日上午，國務院總理李強在首爾與韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄共同出席第九次中日韓領導人會議。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月28日電／據新華社首爾5月27日報導，當地時間5月27日上午，國務院總理李強在首爾與韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄共同出席第九次中日韓領導人會議。



李強表示，今年是中日韓合作機制建立25周年。在新的起點上，中日韓要堅守合作初心，堅持開放包容、互尊互信、互惠互利、交流互鑒，共同推動中日韓合作整裝再發、換擋提速，邁向全面發展的新征程，為地區繁榮穩定作出更大貢獻。



李強就深化中日韓合作提出五點建議：一是推動合作全面重啟，尊重彼此核心利益與重大關切，充分激活合作存量，穩步培育增量，形成雙邊關係和三國合作相互促進。二是深化經貿互聯互通，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，盡早恢復並完成中日韓自貿協定談判。三是引領科技創新合作，加強協同創新和前沿領域合作。中方將在華建立“中日韓創新合作中心”，助力三國加快培育新動能。四是拉緊人文交流紐帶，以舉辦中日韓文化交流年為契機，推動三國人民實現從“居相鄰”到“心相通”。五是努力促進可持續發展，加強低碳轉型、氣候變化、老齡化和應對流行病等領域交流合作，發掘和開展更多“中日韓＋X”合作項目。



李強指出，當前朝鮮半島局勢持續緊張，各方要發揮建設性作用，致力於緩和局勢，早日重啟對話，推動半島問題政治解決進程向前邁進，維護地區和平穩定。中日韓要用好各自發展優勢，積極對接東盟等地區國家需求，打造區域合作新引擎。要攜手提振東盟與中日韓（10＋3）合作勢頭。中方願同韓方、日方一道積極推動構建人類命運共同體，攜手維護地區和世界的長治久安。